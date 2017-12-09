〈台北都會〉《北市長選舉》呂秀蓮:民進黨要推人 藍營：有自己的策略

2017-12-09

青山宮遶境 郝龍斌帶蔣萬安出席

〔記者蕭婷方／台北報導〕備戰明年北市長選舉，各黨各敲如意算盤。近期民進黨與台北市長柯文哲之間頻頻隔空交火，呼應綠營基層對柯不滿聲浪，前副總統呂秀蓮昨公開表示，民進黨身為執政黨，應自推候選人；至於藍營，國民黨立委蔣萬安昨踏出中山、松山選區，在前市長郝龍斌帶領下出席萬華區艋舺青山宮遶境儀式。

台灣和平中立大同盟昨上午於北市議會舉辦「首都需要怎樣的市長」演講。前副總統呂秀蓮致詞時表示，北市做為台灣的首都，是兩岸關係上的「山海關」，市民有權利要求下一屆市長展現對台灣的忠誠度；她更舉吳三桂為例，歷史上有人去守山海關，結果引清兵入關，台北市就是未來的山海關，市民更要特別檢驗他的意識形態，並主張未來要競選公職的人，都要坦白交代是否曾經赴中，不能隱瞞。

呂還進一步說，北京的政治霧霾已經飄到台北上空，民進黨不應該不提本黨候選人，無黨籍也可以參選，但不要口中說「我是墨綠」、又說「我是白色」，結果逐漸染上紅色。

對此，柯文哲昨出席活動時僅冷淡回應，「不是每個人講的話都要去回應」；至於選戰未來是否要與民進黨合作？柯僅回，時間到了自己就會解決。

不過國民黨並不認同呂秀蓮說法，國民黨市黨部主委黃呂錦茹昨受訪時表示，柯雙城論壇返台後曾說「兩岸一家親」，僅是選舉策略，並無論述與思想作為支撐，並非真正與藍營走在一起，強調「國民黨會有自己的策略」。