〈台北都會〉北市健康公宅試辦青年免抽籤 錄取率16％

2017-12-09

提案回饋社區 每件最多3戶

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市松山區健康公宅預定年底完工、明年三月開放入住，台北市政府以此基地試辦「青年創新回饋提案計畫」，首次開放青年免抽籤，以提案回饋社區的服務方案獲得入住公宅機會，本月六日徵件截止，都市發展局統計，共收到一九二件提案計畫。然而，提案計畫提出的需求戶數達二一八戶，但健康公宅提供的回饋戶數僅卅五戶，因此錄取率約僅十六％。

健康公宅順利完工後，將可提供五○七戶給無殼蝸牛族，都發局試辦的青年創新回饋提案計畫，選出健康公宅中的卅五戶，打破入住公宅得抽籤、限定家戶才能共同居住的條件，讓廿歲至四十六歲的無殼族青年能以個人或團體身分提出申請，意即沒有血緣關係的友人也能共同承租，代價則是得提出對活化社區有益的計畫案，例如「音樂表演、社區講堂」等，通過審查後，就能免抽籤入住公宅。

192件報名 將初選50件簡報

都發局昨表示，該計畫自十一月十七日至十二月六日公告徵件廿天，到徵件期限日止，統計已收到一九二件提案計畫，雖每件最多可提出三戶申請，但最後提出需求戶數為二一八戶，提的服務案類型則包含課程教學、活動交流、長者照護、專業諮詢、音樂分享、藝術創造及生活美學等。

試辦35戶 明年3月入住

然而，開放該計畫申請的健康公宅戶數僅有卅五戶，並且都發局指出，收件後除審查申請資格外，也將陸續提案送件給審查委員，只有五十件可進入簡報階段，整體錄取率初估僅十六％，其實相當嚴格。

都發局說明，提案計畫的審查會先就申請計畫者的身分資格審查，之後才會提送評選委員會就提案計畫完整度、創新與可行性、申請者相關經驗與實務能力等，做書面審查推薦，預計於十二月十三日公告第一階段入選提案；十二月十六日至十七日則會在市府大樓北區Ｎ二○二會議室做第二階段審查， 讓提案人進行簡報說明，過程會同步於臉書直播。

至於提案通過以後，由於健康公宅三月才開放入住，通過計畫案的申請者將比照一般住戶，租期一期為三年，期滿可多續租到六年，還得接受北市府輔導團隊監督，追蹤有無依當初提出的計畫，落實社區服務提案。