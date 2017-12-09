〈台北都會〉新北市府臉書粉專多互動少 議員：應整合

2017-12-09

多達34個 有部分專頁似殭屍帳號

〔記者何玉華／新北報導〕網路資訊時代，新北市政府各局處的臉書粉絲專頁多達三十四個，議員李倩萍指出，多數單位都有專人維護管理，雖然粉絲人數不少，但互動率偏低，按讚人數少得可憐，部分專頁還疑似殭屍帳號，既然有專人經營，就該好好宣傳市政內容讓民眾了解，否則徒然浪費人力、物力，部分相似定位或資訊專頁也應整合。

李倩萍：既有專人負責 就應做好宣傳

李倩萍說，市府各局處共多達三十四個臉書粉絲專頁，大部分互動率偏低、乏人問津，例如水利局委外的「新北水漾」，粉絲人數雖有一萬三千七百多人，但每篇發文按讚數都是零星次數，「新北水漾」內容更新快速、品質也不錯，管理單位要檢討原因並積極宣傳，不要抱著敷衍心態，「浪費小錢也是浪費」。

市警局粉絲 竟有2成來自中東北非

她說，警察局經營的「新北警好讚」粉絲人數雖然高達十萬餘人，但根據臉書分析工具發現，竟有兩萬多人、近兩成帳號來自中東與北非國家，又以阿爾及利亞與埃及的臉友最多，不知市警局如何跟阿拉伯世界建立友誼？讓他們突破語言與地區的藩籬來按讚？她質疑有買殭屍帳號按讚之嫌。

市警局：之前有發現不明帳號 已改善

「新北警好讚」管理員、市警局公關室股長廖睿辰表示，曾舉辦多次互動式抽獎炒熱人氣，當時就發現不明帳號增加，今年已改善，粉絲頁只會提供粉絲組成報告，無法篩選、剔除特定帳號，只好讓這些不明帳號繼續掛著，等臉書機制自行判定後再清除。

李倩萍表示，網路資訊時代來臨，臉書已是民眾普遍獲得資訊的來源之一，市府各局處應妥善運用、經營，了解使用族群的特色，而非只是聊備一格的官方粉絲團，否則經營的人力還不如去做更有意義的事。

研考會：動態檢討臉書成效加強經營

對此，研考會主委林純秀表示，市府都會動態檢討臉書的經營成效，對多數自行維護的臉書會加強經營，增加效能。