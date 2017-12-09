〈北部〉邂逅台灣黑熊 標本亮相

2017-12-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「台灣黑熊」因族群數量稀少，被列為瀕臨絕種的一級保育類動物，花蓮布農族耆老去年九月在拉庫拉庫溪沙洲上，發現一隻年約五至六歲的母熊屍體，經製成標本後，十日將在「東部台灣黑熊教育館」首度公開亮相，分享台灣黑熊的故事。

花蓮南安部落布農族耆老去年九月廿二日，無意間發現湍急的拉庫拉庫溪沙洲上有一團黑影，靠近查看驚覺是隻「台灣黑熊」，林務局花蓮林區管理處接獲通報後，緊急聯絡屏東科技大學老師黃美秀，並將黑熊屍體連夜送至屏東。

根據獸醫師的檢查及黃美秀的分析，已死亡的雌性台灣黑熊，體長約一百四十五公分、體重五十七公斤，色黑而膨大的乳頭顯示已經當過「媽媽」，診斷結果並未發現呼吸道積水，推估應是死後方落水，死亡原因恐是「爬山時掉落，摔傷死亡。」

黃美秀也在個人臉書寫道，母熊的消化道裡塞滿台灣肉桂的果實，可見不久前還在樹上大塊朵頤，但是左前肢的掌骨和指骨以及右前肢的第一指都不見，顯示生前可能曾經不慎誤中陷阱至少兩次。

這隻在拉庫拉庫溪沙洲上被發現的母熊屍體，因皮毛與骨骼完整，林務局也委託標本師將黑熊製成二個標本，運用皮毛製成黑熊原體大小標本，並把黑熊的骨骼做成骨骼標本，目前將由台灣黑熊保育協會借展，於十日下午二時許在「東部台灣黑熊教育館」公開亮相，邀民眾一起邂逅神秘的台灣黑熊。

花蓮林管處副處長李政賢說，台灣黑熊為法定「瀕臨絕種」的一級保育類動物，族群數量稀少，是台灣唯一的原生熊類，也是世界僅存八種熊科家族的一員，希望透過台灣黑熊的故事，喚醒民眾保護山林環境的意識，共同維護野生動物生存的空間。