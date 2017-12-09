〈北部〉畫宜蘭山海 國小校長展故鄉情

2017-12-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣北成國小校長簡信斌是油畫家，並擔任宜蘭縣美術學會榮譽理事長，他在礁溪鄉掌上明珠美術館，辦理首場油畫個展，展期至明年元旦，每日上午十一點到晚上八點開放參觀；簡信斌說，他嘗試以西方油畫技法，畫出東方抽象意境，希望未來能畫出「宜蘭上河圖」，表達對故鄉感情。

四十八歲簡信斌就讀幼稚園開始習畫，迄今未曾間斷；大學曾擔任美術社長、畢聯會美術總編，作品曾獲全國公教美展油畫第二名、全國大專院校南區水彩寫生第二名，並獲選台灣藝術教育館全國美術教育家；他的畫作「再見威尼斯」，今年六月更獲選日本東京新美術館海外募集參展作品。

簡信斌說，他的創作理念需以形式跟內容表述，形式以西方技法表達東方意境，在虛實濃淡中塑造層次肌理，至於內容以看到跟想到來表述，將每天生活點滴轉化為內心想望世界，傳達歲月成長寫照。

他指出，就如同王維「詩中有畫、畫中有詩」，每幅作品都有生命故事，未來希望效法北宋畫家張擇端的名畫「清明上河圖」，為宜蘭畫出「宜蘭上河圖」。

這次畫展主題為「意象心旅」，以宜蘭看世界為主軸，從宜蘭的山海出發，連結台北、東京、日本的四季之美，乃至於行旅世界足跡，希望將真、善、美的世界與大家分享。