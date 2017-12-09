〈北部〉花蓮1265班教室 明年可望智慧化

2017-12-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣自二○一五年起推動智慧教育，以復興國小為示範點後，經「花東地區永續發展基金」逾九千萬元的挹注下，明年底前可望完成縣內國中小共一千二百六十五間普通教室的數位教學設備建置，未來縣政府將再向前瞻基礎建設計畫爭取逾二億元經費，三年內整合軟硬體設施，朝向智慧教育普及化目標邁進。

裝單槍投影機、平板電腦、液晶顯示器

被花蓮縣政府教育處稱作「智慧教育2.0版」的智慧教室升級計畫，以「整合式高效能課堂」為目標，預計明年底前在縣內國中小學各教室全面設置單槍投影機、平板電腦、液晶顯示器等數位設備，讓每個班級都能成為智慧教室。

目前計畫經費共分兩部分，花東基金九千七百六十萬元已經到位，將於明年完成智慧教室普及化，另還要爭取前瞻計畫經費共二億元，並分三階段建置各教室的智慧雲盒等設備。

縣府教育處長劉美珍指出，教室設備整合控制器（智慧雲盒），主要在於整合教室設備工具、個人化教學工具及教學評量的大數據統計，未來還可進一步發展點對點的視訊會議、直播錄影等功能，讓地形狹長的花蓮偏鄉小校都能共享教學資源。

教育處教網中心主任許壽亮說，縣內一千兩百六十五間普通教室，明年底前將可全面進駐平板電腦、單槍投影及液晶顯示器等基本數位設備，後續則朝向軟體「智慧雲盒」的建置，有效解決花蓮地緣狹長、師資分配不均的困境。

教育部資訊及科技教育司科長許雅芬說，過去僅提供數位設備給老師使用，但不一定符合教學需求，現在試圖翻轉，讓設備建置符合教學現場及學生需求，鼓勵師生善加利用數位工具，發展創新教學模式，除提升學子的學習意願，還能培養解決問題的能力。

花蓮市復興國小昨舉辦「整合式高效能課堂教學場域全國觀摩會」（見圖，記者王峻祺攝），由老師許雅玲帶著學生以平板當課本，透過數位方式互動，讓學生在平板上答題後，藉由網路傳輸分享由老師在台前現場評分，並將教學過程同步傳送到各校進行資源共享。