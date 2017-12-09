〈北部〉竹市感恩季送暖 副總統點亮耶誕樹

2017-12-09

〔記者王駿杰、廖雪茹、黃美珠／綜合報導〕新竹市感恩季以「大聲說愛 Say Love」為主軸，即日起至二十五日展開系列活動，昨晚市長林智堅邀請副總統陳建仁一起為東門圓環九公尺高的耶誕樹點燈，象徵「溫暖、點亮新竹市」！

陳建仁說，很開心在這個充滿感恩、愛、和平與喜悅的夜晚，一同為城市點燈；林智堅則說， 二十日前市府將持續推動「圓心願‧感謝遇見愛」活動，民眾可前往巨城、大遠百、SOGO站前店、新光三越、晶品城、大潤發湳雅店及愛買新竹店認購心願卡，為弱勢孩童圓夢。

二十三日下午一點起「耶誕市集」將於北大公園舉登場，安排文創攤位，推出獨家耶誕商品，並有耶誕火車供民眾搭乘；晚上六點在市府前廣場有精彩的感恩晚會；威秀影城在耶誕節當天，將招待弱勢孩童看電影。

湖口將辦感恩晚會 校園點亮耶誕樹

新竹縣湖口鄉公所，十六日晚上也將在王爺壟停三、停四停車場，舉辦「湖口飛揚」年終感恩晚會，邀請藝人董至成與客家電台主持人徐子雁共同主持，現場除設有公益攤位，民眾捐出十一、十二月份統一發票五張，還可兌換摸彩券一張，有機車、iPhone8手機等獎項。

晚會除邀請新瓦屋花鼓隊、DNA樂團、築夢舞集等團體演出，還有歌手葉璦菱、殷正洋等人獻唱以及湖口產銷班展售農特產品。

另外，新竹縣私立內思高工大門前，一棵由機械科師生巧手利用廢雨傘骨架做成的「仿真」耶誕樹，入夜後璀璨耀眼，為這所天主教老校園與新埔客家小鎮增添耶誕味與歡樂氣氛。