〈北部〉技藝競賽稱霸桃竹苗 苗農奪11金手獎

2017-12-09

7項個人優勝 校方公開表揚

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國立苗栗農工，日前參加全國高級中等學校學生技藝競賽，共拿下十一座個人金手獎、七項個人優勝，校方利用昨天校慶場合公開表揚。校長謝世宗表示，學生總獎數為桃竹苗區高中職最多，其中森林職種囊括前三名、冷凍空調也包辦前二名，更屬不易，肯定指導老師與選手們努力不懈，終獲佳績，再攀高峰。

森林職種金手獎第一名郭佳榮，高一入學即展現高度學習熱忱，連休假野外出遊，都在認識各類樹種、樹葉的模樣，立志朝林木領域發展，即使訓練過程艱辛，他都甘之如飴。第二名謝子宣，個性溫雅，訓練過程中也踏實努力；第三名白軒寧是被大會抽籤選手，雖然較其他學校推報選手晚起步，但發揮不認輸的精神，也拿下好成績。

電機空調科的蔡宗洋、陳昀柏，依序奪下冷凍空調金手獎第一、第二名，由於冷凍空調範圍廣泛，涉及水電線路，兩人透過一年備戰，賽前兩個月更勤練到晚間九點，展現耐心與毅力。

家政科李沂芃原是舞蹈好手，後因受傷割捨，她受喜愛下廚的父親薰陶，選擇家政科，並投入中餐料理，除了師長的指導，參賽前，家中伙食全由李沂芃包辦，家人擔任評審，給予品評；她也在家人支持下，在餐旅本科強敵環伺下，奪下烹飪職種金手獎第二名，創學校該職種最佳紀錄。