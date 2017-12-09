〈北部〉需求反應式公車 尖石鄉上路

2017-12-09

〔記者廖雪茹／尖石報導〕全國原鄉首座需求反應式公共運輸DRTS（Demand Responsive Transportation System）資訊媒合平台及手搖發電智慧站牌，昨天在新竹縣尖石鄉啟用！乘客可透過網路預約公車，司機利用手機APP接收派遣訊息，站牌也採最新物聯網通訊技術-LoRa，克服山區電力供給和網路通訊瓶頸。

公所官網「DRTS預約叫車」 鄉民15元

目前正是尖石溫泉季，尖石鄉長雲天寶感謝中央及縣府協助，讓尖石鄉交通更加便利，有助帶動觀光人潮；民眾可到尖石鄉公所官網左下方「DRTS預約叫車」點入操作，旅客每趟車次五十元，持學生卡十元，一般尖石鄉民十五元，持愛心敬老卡免費搭乘。

這套系統是由交通部科技顧問室、經濟部技術處、資策會系統所等單位研發、合作，做為示範，未來將推廣到國內已佈設DRTS的其他路線，透過智慧運輸讓偏鄉交通更便利！

交通部科技顧問室主任王穆衡說，尖石鄉建置的DRTS營運資訊平台，導入網路訂車系統，乘客可透過網路預約公車，不用電話預約及人工記錄再派車，大幅節省人力。

王穆衡表示，DRTS營運資訊平台的管理者，可透過系統了解乘客搭車需求的人數及時間，派遣適當車型的車輛；行車期間也可透過平台掌握司機行駛位置，進行動態派遣，提升車輛服務效能；司機透過手機APP連結訂車平台，得知即時派遣訊息，提供準時可靠的服務。

手搖發電智慧站牌 自主啟動站牌系統

至於手搖發電智慧站牌，則是改良太陽能智慧站牌。王穆衡說，在日照不足或轉換率變弱時，透過自主手搖發電模式，即使位在山區或電力無法到達之處，依舊有電可啟動站牌系統。

通訊部分採用物聯網通訊技術-LoRa，具有覆蓋面積廣、低功耗、穿透性強等特性。目前該站牌僅架設在尖石前山觀光路線重要景點，未來規劃擴充到尖石後山。