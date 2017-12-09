〈北部〉《兒子車禍不治》傷心父母 捐喪葬費買禮讓小旗

2017-12-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區同安國小一名小四男童日前車禍，倒在媽媽懷裡不停地說「媽媽我好痛」後，送醫傷重不治，引發各界關心，為避免悲劇重演，市議員萬美玲號召善心人士購買三萬面「禮讓小旗」，男童父母也將喪葬費結餘款捐出，昨到同安國小發送旗子，男童父親哀痛地說：「希望我的孩子是最後一個受害者。」

同安國小的這名男童是於放學後準備前往安親班時，因安親班老師漏接他，心慌之下跑步前往安親班，過馬路時被小貨車輾斃。市議員萬美玲因而發起「守護學童你我一起，見到旗子車子就停」禮讓小旗運動，希望提醒駕駛人注意學童動態並減速、停車，盼憾事不再。

三萬面「禮讓小旗」將發送給桃園區共廿三所國小及鄰近桃園區的龍安國小，萬美玲昨天中午在認捐人陪同下，到同安國小發放一千五百面小旗，學童們拿到小旗後就開始使用，不少小朋友說：「拿著旗子過馬路感覺安全很多。」交通局長劉慶豐、教育局長高安邦、市警局交通警察大隊長李建民也到場，校方並進行交通安全宣導。

男童父親昨天中午到場並拿著「禮讓小旗」，提醒小朋友過馬路要小心，他說，妻子擔心觸景傷情而未參加活動，但夫妻倆決定將喪葬費結餘款捐出製作「禮讓小旗」，希望不要再有同樣的悲劇發生。