〈北部〉文化基金會捐款明細 桃園議會決議下月臨會提供

2017-12-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會昨天審查市府捐助五十％以上的十二個基金會去年度決算及明年度預算，其中文化基金會去年度決算遭擱置，原因是多位議員不滿基金會兩年前可提供捐款明細，現今卻以個資為由拒絕，而這兩年基金會董事長都是市長鄭文燦，做法有兩套標準，主席、議長邱奕勝裁示，明年元月開臨時會審查本案，屆時文化基金會須提供捐款明細，供教育審查委員會審查時參考。

鄭文燦允提供明細讓委員會參考

對此，擔任文化基金會董事長的市長鄭文燦稍晚表示，尊重議長裁決，會提供捐款明細供教育審查委員會參考。

市議員魯明哲表示，配合臨時會審查文化基金會去年度決算，他於一個月前就行文要求提供捐款明細，包含捐款人、金額等資料，文化基金會卻以涉及個資拒絕提供，但他翻閱公文發現，一○四年十二月審查文化基金會一○三年決算時，也曾行文要求提供捐款明細，文化基金會不僅很快回應，還大方提供八家捐款廠商資料，如今卻拒絕提供。

魯明哲說，這兩年文化基金會董事長都是鄭文燦，他細究才發現，原來一○三年時的董事長是前縣長吳志揚，文化基金會可大方提供「前董事長」時期的捐款明細，現卻拒絕提供，根本是兩套標準。

市議員舒翠玲也認為，教育審查委員會審查去年決算時將全案擱置，要求提供去年度捐獻資料及預算執行明細，如今文化基金會拒絕提供捐款明細是藐視議會；市議員黃敬平則說，立法院都可以審查國防、外交預算，市府作法不能無限上綱。

文化基金會執行長劉子琦昨也到議會向國民黨團議員說明狀況。