〈北部〉人行道不友善 桃園5年編15億整建

2017-12-09

參考美國西雅圖 打造格柵樹穴

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府工務局編列四千萬元進行桃園區大興西路二段（中正路至永安路）雙向人行道改善工程，昨天舉行開工典禮，將遷移人行道上台電變電箱、設置無障礙緩坡道、ＬＥＤ路燈，並引進國外觀念，將行道樹樹穴改成格柵，讓人行道更平整。

市長鄭文燦致詞時指出，升格後市府統計全市一七一萬平方米人行道，約有四分之一、約四十三萬平方米破損需整修，市府從一○四年起訂定五年改善計畫，每年編列三億元經費，至今已完成十八萬平方米人行道整修。

鄭文燦說，大興西路二段（中正路至永安路）雙向人行道改善工程、總長一九二八米，未來將做為示範人行道，除保留既有行道樹、電箱移至中央分隔島，人行道也將拓寬至三．五米，增設一比十二無障礙緩坡道、ＬＥＤ景觀路燈等，同時配合污水下水道施作管線接至用戶端，預定明年六月完工，成為適合市民散步、慢跑的友善人行道。

鄭文燦表示，大興西路是串連中路特區及藝文特區的主幹道，市府改善大興西路雙向人行道做為示範區，以大興西路三段、二段、一段分為三期工程，第一期三段（永安路至富國路）已經完成，昨天開工的是第二期工程，第三期工程則是一段（中正路至經國路），預計明年十月完工。

工務局長黃治峯說，行道樹的樹穴改成格柵，是參考美國西雅圖人行道設計，由於格柵有空隙，讓樹木、土壤可以呼吸，而格柵和人行道高度一樣將更便民，完工後市府計畫舉辦慢跑活動。