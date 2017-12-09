〈北部〉蘇花改隧道安全 立委促專案調查

2017-12-09

〔記者游太郎／花蓮報導〕蘇花公路改善工程「谷風隧道」南下線十月份發生嚴重抽坍意外，引起花蓮各界關切，立法委員徐榛蔚昨天到現場關切；蘇花改工程處長邵厚潔表示，抽坍意外在隧道開挖過程中是常見的現象，不會影響一百零八年底通車時程；但徐榛蔚認為，隧道的安全和通車時程一樣重要，希望組成專案小組全面調查隧道安全性。

邵厚潔指出，谷風隧道南下線十月廿日發生抽坍意見，當時已會同監造單位、承包商及地質工程師現場會勘，第一時間收集各項抽坍資料及研判後續因應作為，經勘查後確認抽坍範圍全長約一百廿公尺，初步評估約一萬立方公尺的土石方崩落，迄今已有四場專家學者會勘，並依建議處置中，災害已在掌控中，預計八個月可清除土石。

結構技師憂谷風隧道再崩坍

對於立委徐榛蔚質疑為何沒有呈報到交通部？邵厚潔說，這次隧道抽坍災害，屬工程施工遭遇的困難，未影響工程計畫推動，且屬工程單位業務權責，應與承包商共同克服，公路總局已密切掌握進度中，歷次隧道抽坍也是這樣處理。

昨天現場有結構技師同行，擔心隧道上層結構已受損，且滲水情況嚴重，不排除有再次崩坍的可能，蘇改處應該嚴密監控，並加強現場施工人員的安全。

蘇花改工程處：加固補強結構

邵厚潔說，隧道貫通後僅完成上半圓斷面工程，幸好是在表層襯砌施工前就碰到問題，只要加固補強隧道結構，並加強附近岩層及地下水脈的調查；以即將通車的東澳隧道為例，從一百零一年十二月開工以來，就經歷過二百餘次大小規模抽坍，每次抽坍發生後就會補強結構，且隧道沿線都設有監測儀器，安全無虞。

徐榛蔚表示，蘇花改關乎東部地區民眾安全回家之路，影響宜花東交通甚鉅，長隧道工程品質與安全性眾所關切，而坍塌消息竟遭封鎖近二個月之久，發生抽坍後交通部長賀陳旦也未到現場了解，將要求交通部立即邀請第三方公正、專業的人士組專案小組，調查隧道抽坍原因，是否單純地質因素或涉及工程違失？也要向國人公開說明。