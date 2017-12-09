〈北部〉三星安農溪自行車道 明年全線貫通

2017-12-09

前瞻計畫經費 闢1.1公里新路線

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪自行車道下湖橋到蘭陽電廠，縣府運用前瞻計畫兩千八百萬元經費，準備建造一．一公里新路線貫通全線，完成安農溪自行車道最後一哩路。

安農溪北岸自行車道，從下游的歪仔歪橋往上游騎，目前可騎到下湖橋，下湖橋到安農溪源頭蘭陽電廠之間還未開闢；宜蘭縣議長陳文昌希望全面打通，積極爭取經費，縣府同意使用前瞻經費執行。

陳文昌昨天會同縣府工旅處副處長池騰聯、三星鄉代吳承修等人會勘施工路線；池騰聯說，施作路段約一．一公里，規劃路寬二．五公尺，全案完成設計，預定月底發包，春節前動工，工期十個月，明年底前完工。

「剩下最後一哩路！」陳文昌說，下湖橋到蘭陽電廠路段貫通後，全長十七．二公里的安農溪北岸自行車道全線貫通，遊客日後可騎單車暢遊三星，體驗沿岸田園風光。

安農溪水來自蘭陽電廠發電剩餘水，溪水終年不枯，每年五月到十月有泛舟活動；沿線高灘地綠美化，由地方人士認養定期修剪，放眼望去綠草如茵，整體景觀比美冬山河，假日的安農溪自行車道，有大批遊客騎單車兜風，成為宜蘭縣知名旅遊景點。

泛舟業者黃林銘說，安農溪是鄉內農田重要灌溉水源，近幾年來發展觀光，可泛舟、騎自行車、散步，其中的泛舟活動逐漸打開知名度，今年有一萬多名遊客，全鄉民宿集中在安農溪兩側，北岸自行車道全線貫通後，可望吸引更多人來玩。

李姓遊客說，安農溪沿岸有不同景觀，包括農田、梨園、竹圍、蔥田，因鄰近羅東夜市、羅東運動公園，適合親子騎單車，他與家人定期到此出遊，享受悠閒的慢活野趣。