〈北部〉苗縣追加30多億 議會臨時會通過

2017-12-09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣財源困窘，這兩年總預算均核實編列，縣議會昨天召開臨時會，通過縣政府追加三十億六千八百一十五萬元預算。縣府主計處長陳榮貴指出，因辦理中央補助計畫等，以及因辦理天然災害復建工程等急迫案件，才依規定辦理追加預算。

苗栗縣政府今年編列歲入一百九十一億五千九百一十二萬九千元，歲出一百八十八億五千九百一十二萬九千元。苗縣府辦理第一次追加預算歲入及歲出均為三十億六千八百一十五萬一千元，追加後，歲入為二百二十二億二千七百二十八萬元，歲出二百一十九億二千七百二十八萬元。

25億中央補助款 地方配合款5億多

陳榮貴指出，苗縣府今年第一次追加減預算，主要係年度進行中，因原預算尚未獲中央核定補助公函，或災害尚未發生等，致無法先行預估納編原預算內；如今因辦理中央計畫型及一般活動補助（含前瞻特別預算），以及因辦理天然災害復建工程等急迫案件，才依預算執行要點規定辦理追加預算。

陳榮貴指出，追加的三十多億元，約二十五億是中央的補助款，苗縣府配合款約五億多，這五億多是專案控管及撙節經費而來。

登山管理自治條例三讀 全台第4

此外，苗栗縣境多山，山難救援行動屢見不鮮，從一○四年開始山難救援共三十九件，其中有五件是特殊管制山域救援。消防局因而擬定「苗栗縣登山活動管理自治條例」，議會昨天三讀通過，苗栗縣成為繼台中、南投及花蓮縣市，第四個訂定登山活動管理條例的縣市。

條例規範攀登三千公尺以上高山時，必須攜帶衛星定位、通訊設備，須有領隊帶領並辦理保險，依照登山計畫從事活動等，違者可罰三千至五萬元。

此外，中央氣象局發布海上颱風警報後，於公告禁止期間，不得進入特殊管制山域，已進入者應於接獲通知後立即撤離，違者可罰一萬元至五萬元。民眾若於特殊管制山域從事登山活動發生事故，由苗縣府進行搜救者，縣府得要求支付相關費用。

縣議會昨也三讀通過「苗栗縣營建剩餘土石方特別稅徵收自治條例」及「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」，其中新設畜牧場應距離商店、機關、學校及住宅周界五百公尺範圍以上，上述所通過自治條例將於公布後施行。