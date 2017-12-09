〈北部〉質疑苗縣府圖利 溫泉業者斷管抗議

2017-12-09

管線屬公有物 縣府報警處理

〔記者彭健禮／苗栗報導〕進入泡湯旺季，苗栗縣泰安溫泉區卻爆發溫泉水分配爭議。有溫泉業者不滿水量分配不公、質疑苗栗縣政府圖利取供業者，切斷行經自家私有地的公有溫泉管表示抗議。因溫泉管為公有物，業者涉及毀損公物罪嫌，苗縣府除了報警處理，也將鑑界釐清管線所在產權，遭破壞管線現已修復，溫泉區暫無斷水之虞。

泰安鄉為全國知名溫泉區，現有六家旅館、十五家民宿。七年前，苗縣府爭取中央經費鑽探兩口溫泉水井，沿苗六十二線道路邊坡施設溫泉管線，以OT（營運—移轉）促參方式，委由民間取供業者管理維護及收費營運。

委外取供業者 遭疑獲取暴利

溫泉區內日出溫泉飯店總經理張玉麗，日前卻將行經私有地的溫泉管線斷管。她說，泰安溫泉水由苗縣府納管並委外取供業者營運後，對各家溫泉業者定有分配水量，額度內每公噸為九元，超額供水每公噸廿九元。當年溫泉飯店及房間數少，如今區內溫泉飯店簽約業者已增至十五家，原配額根本不敷使用，只得以高價向取供業者買水。

張玉麗指出，依據合約，每公噸超額水價，苗縣府仍只收九元，其餘廿元則歸取供業者，是無本生意的暴利，質疑苗縣府當初標售經營權方式，是圖利取供業者。 地方多次向苗縣府反映，未獲重視，因溫泉水管線未經她同意，行經私有土地，所以斷管抗議。

取供賠錢生意 經營權願交出

取供業者、泰安觀止溫泉會館負責人江德利表示，他參與公開招標前、後，曾多次邀請地方溫泉業者說明，希望透過共組公司方式聯營，但沒有業者有意願。

江德利說，取供業務是賠錢生意，但每家溫泉飯店都是主事者投資心血，他也希望泰安溫泉區能永續長存，不要發生類似宜蘭礁溪超抽情形。若其他業者願意承接，只要保證水質水量穩定，公司隨時願意交出。

苗縣府文化觀光局指出，縣府與取供公司合約經營年限從九十九年至一一一年，縣府除收取法定每噸九元的溫泉取用費，還從取供公司每月營業額抽取三％經營權利金，及每年六十萬元定額權利金。

超額增購合法 鑑界釐清產權

文觀局表示，水量分配是根據當時各家「合法房間數」評估，但後來業者擴大營業設施，溫泉需求量暴增，業者得自行增購，依法有據。

文觀局強調，溫泉管毀損，已報警處理，有關溫泉管線架設的土地產權問題，六日已召開協調會，決議在三週內請地政單位進行鑑界，釐清管線是位於道路或私人土地，再進行後續協商。