〈北部〉桃園公告現值、公告地價明年微降 桃園區中正路肯德基蟬聯地王

2017-12-09

連續十二年 公告現值每坪約一四二．六萬元

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府地政局昨天公布桃園市明年土地公告現值、公告地價，其中，公告現值平均降幅約二．四一％，公告地價降幅約四％；至於桃園市地王仍由桃園區中正路、復興路口肯德基（見右圖，記者謝武雄攝）蟬聯，公告現值每坪約一四二．六萬元，是最低的復興區赫威段五二九元的二六九五倍；最繁華的路段是桃園區中正路（成功路到復興路段），每坪約一二二萬元。

公告現值部分，大溪區降幅最高達三．六七％，最低為中壢區一．五七％，其中，桃園區中正路肯德基已連續十二年蟬聯桃園地王，明年的公告現值約較今年調降二．一一％，由於買賣房屋、土地繳交土地增值稅，是參考公告現值，調降公告現值將可以少繳一點土地增值稅。

公告地價平均降幅約為四％，若扣除新完成都市計畫整體開發區地價調整，平均公告地價調降四．四八％，各行政區調降幅度最高的是復興區六．八三％，最低為龜山區一．九七％，民眾明年繳交地價稅就會「有感」。

地政局表示，明年土地公告現值、公告地價調整資料，將於元旦公告，民眾可至「桃園地政資訊服務網」及「桃園住宅及不動產資訊桃寶網」查詢，各地政事務所也會公告供民眾閱覽。

另，依據「平均地權條例」規定，土地所有權人得參考公告地價在增減廿％以內申報地價，如未辦理申報地價者，按公告地價八十％為申報地價，並做為課徵地價稅的依據，申報地價期間為明年一月二日至二月一日，市府提供現場、網路、傳真及郵寄等四種申報地價方式。