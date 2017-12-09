〈北部〉女神桃園陪跨年 「姐姐」開場 潔西卡壓軸

2017-12-09

鄭兆村「擲標槍」 啟動3分鐘煙火秀

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年桃園跨年演唱會很「重量級」，市府觀光旅遊局昨天公布「卡司」名單，將由台灣電音女神謝金燕開場，南韓前少女時代成員潔西卡及動力火車雙壓軸，陪同民眾倒數計時迎接二○一八年；特別的是，世大運標槍金牌選手鄭兆村也將在今年的最後一秒鐘，以象徵性的擲標槍動作，啟動長達三分鐘的煙火秀。

桃園跨年演唱會卅一日晚間七點於桃園展演中心廣場登場；據悉，潔西卡當天從南韓出發抵台後，將直奔演出現場彩排，演出結束有私人行程，將會在台灣停留幾天，粉絲有機會在台灣街頭捕獲女神蹤影。

昨天記者會先由張惠妹外甥女安那勁歌熱舞，接著跨年晚會主持人黃子佼、LULU宣布「卡司」名單，除了謝金燕、潔西卡、動力火車，演出藝人還有周興哲、周湯豪、潘裕文、朱俐靜、安那、阿達+LULU等歌手。

台北世大運體操教練林育信、金牌選手李智凱及鄭兆村也將現身，其中，亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村將在距離會場九十一．三六公尺處，在倒數最後一秒時做出擲標槍動作，接著啟動煙火秀，而九十一．三六公尺正是他在世大運創下的紀錄。

另，市民於卅一日下午四點到晚上十點，憑市民卡到現場服務台感應登錄條碼，就有機會抽中華航空及長榮航空歐洲線商務艙及日本線經濟艙來回機票；市民即日起至廿日到跨年活動頁面，寫下新年新希望，有機會拿到「桃園跨年晚會VIP PASS」，近距離看明星。

中壢、桃園及台茂 3線接駁車需付費

觀旅局表示，為便利民眾前往跨年晚會現場，規劃中壢線、桃園線及台茂線三線付費接駁專車，分別在中壢桃企飯店、桃園統領百貨及台茂購物中心接駁，票價依距離不同酌收一段十八元或兩段卅六元票價，詳情可上桃園市觀光導覽網、「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁及「飛躍桃園直達美好跨年晚會」活動官網查詢。