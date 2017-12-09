〈中部〉不老棒球聯盟會師 重燃年少野球魂

2017-12-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕弘道老人福利基金會六年前為曾任「一壘手」的羅爺爺，舉辦一場球賽圓夢，卻喚起一群老人的「野球魂」，陸續組成十五支棒球隊，還曾遠赴日本比賽，四百位隊員昨天於台中市金龍球場舉辦「不老棒球聯盟大會師」，球技不重要，健康快樂的運動最重要，曾一度中風坐輪椅的藍興虎棒球隊投手康朝正說，促使他站起來，並成為投手的動力，就是心中永遠激盪的「野球夢」。

弘道老人福利基金會組長施淑莉說，基金會六年前曾照顧八十多歲失智的羅爺爺，他僅記得自己是「一壘手」，基金會舉辦球賽讓他重溫「一壘手」風采，羅爺爺雖於圓夢不久後過世，這場球賽卻激起老人的「野球魂」，老人們說，半世紀前年少時，棒球是最普遍的運動娛樂，幾乎每位阿公，甚至是阿嬤，都有一段迷戀野球的歲月。

4百成員均齡68歲 宜蘭阿嬤還遠征日本

歷經六年，從宜蘭縣到屏東縣，陸續成立十五支棒球隊，四百位成員的平均年齡六十八歲，最特殊的是宜蘭縣壯圍鄉後埤社區阿嬤組成的「後埤土豆隊」，曾到日本參加亞洲盃長青老人棒球錦標賽，未得名卻轟動宜蘭地區。

這群不老棒球員亦有高手，台南府城隊的投手，是一九六○年代有「棒球太子」美譽的李憲宗，現年七十八歲的他，曾是中華成棒代表隊隊員，共打過四屆的亞洲棒球錦標賽，並獲得第五屆亞洲棒球錦標賽「功勞獎」，他說，「不老的意思，就是活到幾歲，打到幾歲」。

最傳奇的是台中市西區的藍興虎棒球隊投手康朝正，現年六十三歲的他，三年前加入球隊，卻在加入後一個月中風，左半邊癱瘓坐輪椅三個月，他燃起「野球魂」認真復健，不但能站起來打球，還擔任投手，這股毅力來自心中永遠激盪的「野球夢」。