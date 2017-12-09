〈中部〉電動車免費充電 日月潭拚減碳

2017-12-09

潭區景點設置10支充電樁

〔記者劉濱銓／南投報導〕低碳旅遊，日月潭更來「電」！為提升潭區綠能運具使用量，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）爭取知名電動車大廠特斯拉，以及國內充電系統商飛宏公司，免費在潭區景點設置十支電動車充電樁，即起電動車到潭區旅遊，都能享受免費充電，直到二○一九年底。

昨電動車充電樁啟用儀式於向山遊客中心登場，現場特斯拉還利用電動車特殊的車門設計表演「跳舞」，只見左右兩邊上掀的車門，跟著音樂上下擺動，猶如海鷗翅膀般律動，吸引在場眾人目光，隨後日管處處長洪維新也跟著車廠代表，一同乘坐電動車，並使用電動車動電樁，享受停車充電的便利性。

日管處表示，近年來國內頻受空污危害，潭區PM2.5數值雖多半維持在低度，但有時在大環境空污的擴散下，或在停車場附近，數值仍會上升至中度，為減少空氣污染，爭取電動車產業的協助，無償設置十支充電樁，其中通用型與特斯拉專用型各佔一半，向山遊客中心與水社中興停車場各四支，伊達邵遊客中心則有二支。

嘉惠自用電動車至後年底

新設通用型電動車充電樁，可供各式電動車款充電，且免費充電補貼計劃還長達二年，盼藉此能吸引更多電動車車主到潭區遊玩，另外，環潭地區的飯店如涵碧樓、雲品酒店、原森林等多家飯店民宿業者，也自行裝設特斯拉充電樁，盼官方、民間聯手合作，擴大電動車旅遊、拉抬潭區觀光。

日管處也強調，潭區免費電動車充電，僅供自用電動車使用，電動機車或營業電動巴士等運具不在適用範圍內，因應未來歐洲英、法、德等國將停售柴、汽油車，盼提早布局與國際接軌，在既有電動環湖巴士、纜車以外，利用綠能運具，吸引更多觀光客到潭區旅遊，同時減少空氣污染。