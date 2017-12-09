〈中部〉青農攝影師拍棺木製作 入選國際攝影展

2017-12-09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣青年農民攝影師黃名毅從番茄農投入農村攝影，擴大到記錄台灣傳統行業，今年受邀參加紐約國際攝影藝術展，提供八張台灣產業影像參展，昨天收到主辦單位寄來證明，拍攝嘉義市棺木店的「Coffin Making（棺木製作）」獲得入選，讓台灣傳統棺木製作影像躍上國際。

黃名毅在嘉縣朴子市種植小番茄，原本農忙後只想在家打電玩放鬆，長期下來發覺少與外界接觸，幾乎沒有朋友，五年前自學攝影，背起相機攝錄各行各業影像。

黃名毅說，嘉義縣市早期木材加工業興盛，棺木店也不少，近年因中國進口棺木多，且土葬變少，目前剩不到十家。六月間他到嘉市一家棺木店拍攝製作過程，該店目前由後代兩兄弟接手，他觀察年輕師傅製作棺木過程，以不同器具修飾木頭，刨出的木屑在天空漫舞，透過光線照射，配合師傅專注神情，木頭粉屑有如銀河般耀眼奪目。

黃名毅說，希望年輕師傅可以堅持下去，有「未來掌握在自己手裡」的含意，也盼透過他的視角及鏡頭，將美好的台灣精神畫面傳承及分享。

紐約國際攝影藝術展由美國國際攝影師聯盟主辦，今年以「世界的采樣」為題，邀請一百三十多位各國攝影師提供作品展覽，台灣策展人是知名攝影師周貞君及余信賢，他們邀請國內十二位攝影師提供作品，十月底在美國紐約市市政廳展覽館展出。