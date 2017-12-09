〈中部〉離菸或轉作 嘉縣50菸農尚未申請

2017-12-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台灣菸酒公司採購國產菸葉吹熄燈號，農委會輔導菸農轉作或離菸，至今年底截止，尚未申請離菸切結菸農仍有一百一十三戶，其中嘉縣有五十戶，雖然農委會農糧署一再呼籲未申請者儘速提出以確保權益，但部分菸農揚言抗爭到底，不會妥協。

月底截止 農糧署籲儘速提出

農糧署作物組副組長徐煇妃說，農委會二月頒布「輔導菸農切結離菸作業規範」據以輔導菸農轉作或離菸，申請「一次性離菸」者，每公頃可領六十萬元輔導金，選擇「轉作」菸農則有種苗與翻耕費等補助，合計每公頃六十六萬八千元起。

全國菸農現有一千五百三十戶，嘉縣有三百六十三戶，占二成三，但尚未申請離菸切結的一百一十三戶中，嘉縣就有五十戶，以中埔鄉三十一戶最多，總面積則是二十三．四公頃；農糧署官員昨表示，原本輔導期到八月十五日，順應輿情展延至年底，提醒尚未申請者於本月底前向當地農會申請。

菸農︰很難轉型 將抗爭到底

「菸農之子」賴尚義說，種菸已是菸農精神與經濟上的倚託，很難轉型，政府對菸農的心聲置若罔聞，即使一再抗爭，上位者依舊傲慢，為表達沉重的抗議，反抗到底的態度沒有改變。

菸農范揚河表示，世代種菸，結果政府硬要剝奪其權益，抗爭多時還是無法獲得正面回應，令人寒心，嘉縣菸農聯合會將於二十日召開會員大會討論因應。