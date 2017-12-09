〈中部〉雲林鰻苗捕獲量大減 1尾漲至百元

2017-12-09

〔記者陳燦坤／雲林報導〕鰻苗進入洄游期，這幾天氣溫下滑，是捕撈鰻苗的旺季，不少漁民頂著寒風守候，但鰻苗捕獲量卻僅去年同期的十分之一，每尾價格再度攀升至百元，預估明年成鰻價格可能跟著上揚。

捕獲量僅去年同期十分之一

台灣每年十一月開放鰻苗捕撈，最近氣溫下滑，鰻苗洄游量應該增加，不少漁民搭漁船出海撒網守候，但捕獲量不如預期，相較去年同期全台捕獲量五百萬尾，今年捕獲量初估僅有五十萬尾，價格也再度從之前每尾六十五元攀升到百元，坊間傳出售價每尾高達一百二十元，許多養殖業者坦言「有錢還不一定買得到」。

林姓漁民表示，愈接近冬至，鰻苗捕獲量愈高，但今年至今捕獲量很少，一個晚上能夠捕獲百餘尾算是幸運，運氣欠佳可能一無所獲或僅個位數，漁船油資只能自行吸收，為何今年鰻苗捕獲量難以提升，漁民至今尚難推敲原因。

每年冬至前後十天是鰻苗洄游高峰，如果這段時間鰻苗捕獲量仍稀少，只能將希望寄託在明年元旦，若是捕獲量依舊不如預期，鰻苗價格將持續上揚，對養殖業者來說，成本是沉重負擔，養鰻產業可能受到衝擊，放養量多寡連帶受到影響。

業者估明年成鰻價漲兩成

養殖業者評估，鰻苗價格居高不下，明年成鰻行情勢必上漲，以目前成鰻四尾一公斤的外銷規格售價約五百五十元，未來極可能上漲到六百五十元至七百元，民眾在尾牙或過年想品嘗美味的蒲燒鰻，口袋得夠深。