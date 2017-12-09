〈中部〉藍批中火燃煤量 綠駁充滿謊言

2017-12-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營民代砲打台中火力發電廠燃煤不降反升、火力全開，民進黨市議會黨團昨天說，依台電公司長期電源開發方案顯示，燃煤發電逐年下降，燃氣發電攀升，火力全開之說充滿矛盾、謊言；國民黨團則說，恐怕綠營議員是被騙了、不懂裝懂。

民進黨團昨天召開記者會指出，台電公司長期電源開發方案是公開資料，透過提升燃氣與再生能源發電，二○二○年煤電所佔比例反而會從二○一六年的四十五％緩降至四十三％，到二○二五年發電結構是再生能源廿％、燃煤卅％、天然氣五十％。

綠營又說，屆時發電量約比今年增加一百億度，但排碳減量十二％，空污則是大幅減量卅五％，國民黨民代指責火力全開的說法不攻自破，卻仍用錯誤的數字恐嚇民眾，應該鄭重向人民道歉。

綠營強調，中火設置卅年來，歷任國民黨籍縣市長黃仲生、胡志強不要說減少一根煙囪，連一塊煤炭都沒減過，也沒有任何一位民代關心過空污議題，現在才突然「火力全開」，卻又不用功，不但引用錯誤數據，也拿不出具體策略。

國民黨團則說，中火滿載狀態的機組每天平均燒掉五千至五千三百噸的生煤量，扣除歲修機組，現在中火有運轉的機組每天平均就是燒掉五千至五千三百噸，都處於滿載狀態，這不是火力全開，就是綠營被騙了。藍營批評市府管制無能，讓台中空污情況更加嚴峻。