〈中部〉大甲交流道3匝道出口 1年18次車禍

2017-12-09

〔記者張軒哲／台中報導〕國三大甲交流道三個匝道出口如虎口，被喻為危險匝道，本週一輛行駛於三環路上的機車遭下高速公路匝道的車輛撞及，市議員吳敏濟八日召集各單位現場勘察，建議延長並加寬槽化線，爭取緩衝時間與空間，並在進入危險區域之前，設置各種警示設施，降低肇事率，保障用路人的安全。

議員指視線不佳、設計不當

三環路是外埔區外環道路，也是大甲與外埔、后里之間的主要道路。根據大甲警分局交通組統計，今年大甲交流道三個匝道匯入東西向三環路的附近，共發生了十八次車禍，居民批評是設計不當導致用路人的傷亡。

吳敏濟指出，車禍發生的原因主要是視線不佳，國三南下往大甲匝道轉彎的幅度大，出口槽化島頭較高遮蔽駕駛的視線，槽化線長度不夠，車速過快就可能反應不及。本週汽機車車禍事故，機車女騎士完全不知道右側有車輛接近。

交通局：三處一併檢討改善

交通局主任秘書郭志文表示，該易肇事路段位於三環路高架橋上，槽化島因涉及結構安全，能否削減高度以增加視野將請高公局評估。三環路在該路段的寬度足夠，可以將路肩的槽化線寬度及長度加寬和延長，為駕駛人爭取更多的反應空間及時間。大甲交流道南下北上分別往大甲與外埔的三個出口，都有類似危險情況，市府將一併檢討改善。

郭志文建議在匝道出口前的路面上描繪菱形的「視覺型警示標線」，讓駕駛人產生前方道路縮小的視覺效果，踩下煞車減速，市區向上路已有這種標線，效果不錯。

大甲警分局交通組長林坤立表示，降低肇事率的根本還在於用路人的警覺性，分局將不定時在匝道附近派警員取締超速車輛，並建議交通大隊評估設置測速照相機的可行性。