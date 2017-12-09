〈中部〉彰縣工策會2527萬預算 申覆過關

2017-12-09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）明年度歲出預算遭縣議會全部遭刪，工策會總幹事梁志傑提出辭呈並向議員道歉，縣議會昨天討論預算申覆，最後雙方握手言歡，縣議會恢復工策會二五二七萬多元的預算。

梁志傑為縣長魏明谷在競選時重要幹部，魏明谷當選後任用他擔任工策會總幹事，負責招商等事務，但因其被視為魏明谷的「地下總管」，不但引人側目，甚至連民進黨籍議員也對他相當不滿，多次在議會質詢時加以抨擊。本月一日議會小組審查預算時，有議員主張刪除特種基金經費，梁志傑不滿預算被刪得一文不剩，轉頭走人還發佈新聞稿宣佈辭職。

但梁志傑昨天說，他已跟縣長辭職，也列席申覆，他的想法就跟議員想的一樣，希望府會要和諧，不要因為他的緣故，把大家的關係搞壞，希望府會可以和諧。

縣議員林庚壬說，工策會預算百分百由縣府支應，本月一日預算被全刪，總幹事就說不知道議會文化，要跟縣長辭職，審查預算是議員職責和權利，預算被刪就離席，非常不尊重議會。縣議員劉淑芳說，如果官員因預算被刪就要氣到離席，那還要議員來審預算嗎？態度決定一切，議員要找回議會的尊嚴，不容許官員輕視議員預算審查權。

綠營縣議員葉國雄表示，工策會對鹿港、秀水、福興一帶產業，包含水五金、汽車零件等，創造產值有目共睹，工策會有其存在價值，經費要過才能正常運作。

最後主席林茂明宣布討論申覆，與會議員同意通過，一文不刪預算。會後，梁志傑趨前逐一跟議員握手致意，露出難得笑容。

工策會是縣府建設處下一個單位機構，每年由建設處編列特種基金的預算支應，明年預算除了人事費用外，主要用工商產業服務、招商、活動、出國考察等。而工策會預算從全刪到申覆成功。而梁志傑宣佈辭職後，工商民間團體出手挽留，議會昨重新審查預算，梁志傑親自出席，副縣長陳善報居中斡旋協調，預算案有驚無險過關，平和謝幕。