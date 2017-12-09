〈中部〉埔里秋冬PM2.5 去年降下來了

2017-12-09

比前年減少三分之一的污染

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕空污轉向？南投縣埔里鎮近幾年秋冬PM2.5污染嚴重，埔里鎮民展開自救行動後，環保署監測數據顯示去年的年均值為每立方公尺廿一微克，比前年降了十微克，減少三分之一的污染。暨大資管系副教授戴榮賦以微型感測器監控多時發現，污染源分外來和鎮內製造產生，而外來污染源因九份二山的屏障，會減緩飄進埔里速度，而國姓和草屯則是首當其衝。

國立暨南大學資管系副教授戴榮賦，研發PM2.5微型感測器，並在埔里鎮及烏溪沿線裝設，經長時間監測，並以環保署的監測數據相對應，發現PM2.5的污染源並非都是外來污染源，還包括鎮內民眾焚燒物製造出來的污染源，外來污染源需靠中彰等縣市一起來謀求改善之道，但鎮內污染源則須靠鎮民的力量來減少。

戴榮賦表示，外來污染源的路徑，經長期觀察是沿著台十四線中潭公路，一路從草屯、國姓到埔里鎮，而九份二山對埔里形成屏障，污染源碰到九份二山直接灌進國姓北山等方向，惟若污染源多且風力強，它仍會漫進埔里鎮，以上月廿八日為例，觀看感測器監控數值「在地空氣品質即時地圖」，監測到外來污染源從國姓方向逐漸飄入埔里，當天埔里PM2.5空污減量自救會的志工，即在山上拍到空污從西飄入，在天空的下層形成一條灰色帶。

專家認為可能境內焚燒減少

戴榮賦也說，去年環保署監測的埔里空污PM2.5年均值，為每立方米廿一微克，比前年少十微克，減少三分之一的污染，原因可能宣導減少燒金紙、焚燒廢棄物奏效，也有可能下雨的天數較多，或是遊客遊覽車進入數量減少，真正原因還有待進一步觀察、研究。