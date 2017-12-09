〈中部〉嘉市爭設第二文青基地 議會砍剩千元

2017-12-09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市工商發展投資策進會在西區國揚三街打造第一間「KY三27文青基地」頗受好評，明年擬利用林務局在忠孝路三四六巷舊宿舍，打造有如台中市「審計新村」的第二座文青基地，正提案爭取行政院前瞻計畫六千萬元經費，市府建設處編列初期規劃費三百萬元，市議會各審查委員會昨聯席審查決議保留科目一千元，俟中央核定後再追加，全案待二、三讀會審議通過。

保留科目 俟中央核定再追加

另外，建設處工商科編列明年度預算一千萬元，作為工策會管理營運「KY三27文青基地」、工商輔導及人事等費用，但議員張秀華、戴寧與鄭光宏等人質疑，工策會績效不彰，總幹事都做不滿一年，主張刪減剩人事費，議員蔡榮豐、黃秋澤及郭明賓提議刪減為五百萬元，經聯審會審議通過。

工策會總幹事洪英修說，「KY三27文青基地」位處大樓且有門禁管制，很難聚集人潮，宣傳也還不夠，雖已開設一年的創業課程，成效需要時間累積，預計明年結合嘉義大學育成中心、嘉義文化創意產業園區，為創業青年媒合場地及各領域資源。

消防員捕蜂抓蛇 議員促發獎勵金

洪英修表示，若前瞻計畫六千萬元補助通過，將與國有財產署分三年開發位於忠孝路三四六巷的日治時期嘉義營林所宿舍群，因位於台一線旁、鄰近文化中心及檜意森活村，進駐的創業青年可進行商業活動，也比「KY三27文青基地」更能聚集人潮。

此外，議員黃盈智、鄭光宏認為，消防員捕蜂抓蛇不該視為「做功德」，消防局執行該業務，可提供較好的服務效率，但應發放工作獎勵金或為消防員納保意外險；市長涂醒哲答詢，「會朝此方向努力」，已請消防局研議。