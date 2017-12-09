〈中部〉守護雲特學童視力 中山醫大免費篩檢配鏡

2017-12-09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一般孩子做視力篩檢不用五分鐘，心智障礙孩子卻要花一小時，中山醫學大學視光學系與國際獅子會連續三年前往雲林特殊教育學校（簡稱雲特）免費為學童檢查視力、配眼鏡，守護孩子的靈魂之窗。

五歲「小宣」（化名）去年在學校接受視力篩檢發現有高度近視、散光，學校建議家長帶到眼科進一步檢查，媽媽帶著小宣到醫院就診，醫師回覆患者不配合檢查，雲特校護林怡君只好向國際獅子會台灣總會視力維護教育及行動委員會主委林俊銘求助，經獅子會協助安排檢查、治療，小宣視力大幅進步。

林怡君表示，校方想為孩子篩檢視力，但找不到眼科醫師配合，學校得知獅子會有視力維護行動，提出申請，獅子會連續來了三次，且對弱勢學童提供免費配鏡。

中山醫大視光系講師吳杰霖表示，正常人視力篩檢只要五分鐘，但特教生看不懂Ｅ字視力表，也比不出方向，視力篩檢時可使用檢影鏡，最大困難是要讓他們專注，所以有時要搭配唱跳、影音等道具，一個人要花費一個多小時。

林俊銘表示，台灣青少年近視比例高，小學畢業近視率四十七％，高中畢業高達七十六％，最近幾年因3C產品普及，問題更惡化，因此獅子會多年來巡迴各校園免費為學生視力篩檢，需配眼鏡的弱勢學生，總會也與法國「依視路」鏡片公司合作，提供免費配鏡服務。