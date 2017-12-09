〈中部〉雲林首家 沐馨食物銀行實體店成立

2017-12-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣第一家「實體店面食物銀行」昨天成立，雲林沐馨服務協會與家樂福基金會攜手合作，將成為雲林縣弱勢者的後盾，預計每年有兩千四百戶次弱勢家庭受惠，也歡迎民眾捐贈生活物資。

每年有2400戶次弱勢戶受惠

沐馨協會總幹事張月花表示，許多弱勢家庭都有經濟問題，嬰兒沒有奶粉及尿布，幼兒有一餐沒一餐，亟需物資供應，其中奶粉每月需六十罐，最為缺乏，社工盡力勸募生活物資，以「食物包」建立友善及信任關係，也發現這些物資對他們的重要性。

沿海有一戶人家，父親中風，靠阿嬤串蚵殼賺取微薄工資，讀國三的孩子為減輕經濟負擔，居然想輟學以便接受安置，沐馨協會得知立即透過社會力量提供「食物包」，更換家中的洗衣機、沙發及冰箱，協助該高風險家庭走出危機。

一名五十幾歲的失業媽媽因病無法工作，借錢度日，沐馨通知要送「食物包」時，她第一句話竟是「我快餓死了」，類似這種中年失業、有一餐沒一餐的社會邊緣戶，就是沐馨最主要的服務對象。

張月花說，今年三月起沐馨從家樂福斗六店收取賣場中可食用的即期食品，由志工整理分裝後分享給偏鄉小學校、社區獨居老人、弱勢家庭，在家樂福基金會的挹注下，昨天食物銀行也從原先的倉庫型轉型為實體店面。

斗六弱勢戶可前往領取物資

張月花強調，目前每月除社工員主動發放「食物包」給弱勢家庭外，在斗六地區的弱勢民眾如果審核資格通過，也可以直接到食物銀行領取生活物資，也歡迎民眾將家中多餘食物捐出來，讓有需要的家庭可以免於飢餓。