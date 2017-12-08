〈南部〉衛局檢驗科改制檢驗中心 能力大躍進

2017-12-08

六都首個檢驗中心

〔記者楊金城／新營報導〕市府衛生局檢驗科將在下月三日改制成立台南市衛生局檢驗中心，這將是六都第一個檢驗中心，衛生局將重金裝備檢驗儀器，檢驗能力大躍進，除了為食品安全檢驗把關，也將有能力檢驗登革熱病毒，有助防治登革熱工作，不必等中央檢驗結果。

檢驗科實驗室目前擁有液相層析串聯式質譜儀、氣相層析串聯式質譜儀、分子生物鑑定儀等檢驗設備，取得廿二大項、六百一十六項國家級檢驗認證，檢驗能力其實已經很厲害，是食安、傳染病把關幕後功臣。

其中食品農藥殘留，檢驗科目前可做到三百一十一項農藥殘留品項，明年可做到三百七十四項農藥殘留檢驗；去年檢驗科一共受理食品化學、食品微生物、食品摻假、基因改造食品、偽西藥、營業衛生、過敏原、傳染病檢驗共二萬八千多件檢驗。

科長李盈霖昨天說，現有液相層析串聯式質譜儀一台就要一千三百萬元，明年編列二千萬元將增購一台高解析度液相層析串聯式質譜儀，液相層析串聯式質譜儀、氣相層析串聯式質譜儀、分子生物鑑定儀也都會再添購一台，明年光增購這四台檢驗儀器就編列四千多萬元。

檢驗科現有十九位人員，下月三日台南市衛生局檢驗中心掛牌成立後，科長改主任，各衛生所的醫檢師也可支援人力。