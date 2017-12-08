〈南部〉公有市場租金將調漲 聯誼總會促暫緩

2017-12-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市五十八處公有市場預計明年四月將調整租金，初估平均每月約調漲五十元至一百元。台南市公民有零售市場聯誼總會向經發局提出陳情，指現今傳統市場經營困難，希望能重新評估，暫緩實施，市議員李文正也表示，景氣不佳，市府應該暫緩調漲租金。

經發局表示，依公有零售市場攤鋪位使用費收費辦法，每四年調整一次，明年到期將隨公告土地現值進行調整，但最高漲幅不超過十％。不過，經發局長殷世熙強調，如果明年元月的土地公告現值，公告後經試算與過去差不了多少，那就沒必要調整。

台南市公民有零售市場聯誼總會陳情表示，目前大賣場、超級市場林立，加上流動攤販競爭、民眾購買習慣改變，使得傳統市場經營更加困難，如再調漲租金將雪上加霜，也將減低攤商進駐傳統市場經營的意願，影響所及，流動攤眅增加，交通、環境及食安也都將受影響，希望能重新評估，暫緩實施。

經發局表示，租金調整是依「台南市公有零售市場攤鋪位使用費收費辦法」，以四年調整一次。現有合約明年三月底滿四年，依法規以公平合理的方式調整使用費，全市一體適用，並反映土地及建物現值，同時避免現值逐年提高致使用費調整幅度過大，也訂有天花板條款以十％為上限，以兼顧收費合理性及穩定市場攤商經營。

經發局強調，未來如調整，將於一○七年土地公告現值、建物現值及各區市場人口密度差異進行調整，因一○七年土地現值尚未公告，如以一○三年的基準，初估平均約整漲五十至一百元，並預計四月一日起實施。