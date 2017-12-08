〈南部〉全球僅6幅 原漢界址圖展出

2017-12-08

〔記者劉婉君／台南報導〕十八世紀末，清廷採取劃定番界的政策，劃分漢人與原住民居住的界線，甚至挖土牛溝、設隘寮，將無形的分界變成有形。此類清帝國繪製的台灣原漢「界址圖」，目前全球僅知有六幅，其中一幅即日起在國立台灣歷史博物館「地圖很有事：地圖的台灣史特展」中，首次公開亮相。現場並以等比例的模型，讓參觀民眾可以稍微感受當時隔離原、漢的土牛溝。

清帝國繪製 完成需3至5年

「界址圖」為清帝國繪有原住民和漢人分界位置的特殊輿圖，一張地圖需要三至五年的繪製調查才能完成，目前所知的六幅分別藏於台灣、中國、英國及俄羅斯等地的博物館或研究機構，此次在台史博展出的「十八世紀末御製台灣原漢界址圖」，為旅法漢學家侯錦郎收藏，目前借藏於台史博；在台灣的另一幅則由中研院收藏。

台史博展示組研究助理陳明祥、陳玉珍表示，十七世紀漢人來台拓墾，十八世紀已逐漸逼近東邊山腳地帶，地方亂事及原漢之間的互動加劇，清廷為了管理，採取劃定「番界」政策，康熙六十年（西元一七二一年）朱一貴事件平定後，更實施封山劃界政策，由南到北設立了五十處界碑，而隨著漢人拓墾的範圍愈來愈大，乾隆年間就曾四次更動界線，還挖設一米八深的土牛溝、設置防守的隘寮，防止人民越界，也讓原漢間原本無形的界線變成有形。

「地圖很有事：地圖的台灣史特展」即日起至明年八月十二日展出，共有七十件古地圖及多媒體、古代測量儀器等，除了珍貴的「界址圖」，還有「道光台灣輿圖」、「清末基督長老教會傳教區域圖」。