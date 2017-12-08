〈南部〉洗街降PM2.5 今年粗估已減36公噸

2017-12-08

秋冬啟動維護機制 增加洗街長度

〔記者蔡文居／台南報導〕秋冬空氣品質不佳季節，台南市環保局啟動維護機制，於每年十月至翌年三月加強洗掃街車洗掃長度，從平時的每月洗掃街四五○○公里，增長為每月六五○○公里。環保局統計，今年洗街的長度至今已達六萬多公里，估計已削減卅六公噸PM2.5。環保團體肯定環保局的用心，但建議應善用科學工具，讓民眾感受洗掃街後空品確有改善，而非無感的數據。

環保局說，車輛行駛時捲起的揚塵，佔了都會區空氣中的懸浮微粒卅六％，其次為工業逸散十九％及營建工地十一％，而且馬路上的街塵有四十一％會因車輪輾壓捲動再度揚起，因此下雨沖刷或人力洗街是減少揚塵最有效的方法。

今年洗街長度 已達6萬多公里

環保局統計，今年洗街的長度至今已達六萬多公里，估計已削減卅六公噸PM2.5，而洗街水全數採用經污水處理的合格放流水，不會浪費水資源。為了縮短取水距離，環保局陸續在柳營、鹽水、官田、新市、安南、安平及永康等區增設取水點，今年為加強人口密集區域洗街頻率，在仁德區及麻豆區各新增一處取水點，全市取水點增至十四處。

環團建議 呈現空品變化較有感

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，洗掃街減量多少PM2.5，這種計算方式只是粗估並不準確，而且也是無感的數據，建議應該以科學測量方法來呈現洗掃街前後當地的空品變化，這樣民眾才會有感。另外，還有季節性的問題，春夏期間汽車揚塵為何沒此問題，應該透過季節及劑量比對來呈現。

南部反空污大聯盟秘書長邱春華則說，洗掃街車本身也會造成污染，建議應該採用生質柴油代替柴油，以減少污染。

環保局表示，春夏期間因大氣擴散條件佳，污染物擴散較快，加上春夏也是雨季，揚塵較易受到抑制，而洗掃街車目前都符合五期排放標準。另外，洗街削減卅六公噸，相當於減少南市工廠PM2.5排放量約四％，對於環團的建議方式將會評估。