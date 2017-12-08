〈南部〉氣溫驟降 心、腦血管急診病患增2成

2017-12-08

〔記者方志賢／高雄報導〕冷氣團發威，氣溫驟降，高雄長庚醫院近來因心、腦血管、慢性阻塞性肺病及氣喘掛急診的病患，較平常約增兩成，另高醫急診心肌梗塞、腦中風病人也增兩成，醫師提醒，低溫會造成心血管收縮，使血壓上升，導致腦血管破裂引發中風，或誘發心肌梗塞等疾病。

高雄長庚急診部主任吳冠漢表示，近來高雄氣溫下降，日夜溫差很大，因心、腦血管、慢性阻塞性肺病及氣喘，掛急診病患比平常日約增兩成，他提醒民眾保暖防寒要做好，以減少心、腦血管疾病發生。

另民眾清晨起床，一聽到鬧鐘響，會習慣性彈跳起來，這樣起床方式很危險，因為經一夜長眠，尚未暖身就匆忙下床，心、腦的血液循環應變不及，容易發生心肌梗塞、中風，醫師建議清晨起床時，要放慢動作，先在床邊稍坐幾分鐘，或在床上活動手腳，再下床離開。

高醫大附設醫院急診部主任劉耀華也說，近來因氣溫下降，胸悶、手腳發麻的病患明顯增多，急診室心肌梗塞及腦中風的病患人數比平常約增兩成。

劉耀華說，一名四十多歲男子，日前在家裡突然失去意識，送高醫救回一命，經診斷為心肌梗塞，趕緊施以心導管手術，打通血管。另有八十多歲長者，也因氣溫驟變，突發心肌梗塞，所幸及時送醫搶救回來。劉耀華提醒心血管疾病患者，遇到冷氣團來襲，要增加衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物等，防止因低溫及溫差過大促發心血管疾病。