〈南部〉〈率先全國〉規範共享自行車 議會三讀通過

2017-12-08

只要劃設停放區即可停放

〔記者葛祐豪／高雄報導〕oBike佔據停車格亂象在各縣市引發爭議，包括台北市、新北市及台中市均提出共享運具相關管理自治條例，高雄市議會昨天下午率先全國各地議會，三讀審查通過「高雄市共享自行車發展管理自治條例」。

該自治條例以推動共享自行車綠色運具考量出發，高雄市不收業者任何的權利金，但要求業者提供騎乘統計、碳足跡及減碳數據，作為未來交通規劃及城市發展的參考資訊。

要求提供騎乘統計等數據

提出條例的議員吳益政表示，共享單車的出發點是好的，能協助大眾運輸解決最後一哩路的問題，尤其高雄市空污和車禍問題嚴重，在降低私人運具的願景下，高雄市站在鼓勵發展綠色運具的精神，訂定有別於台北市「管理自治條例」，而是「發展自治條例」。

吳益政並指出，最大的不同在於，高雄市依然會劃設停放區域，但劃設區域「設置於路邊、人行道、騎樓、公有路外停車場或私人開放空間，以作為租賃及停放共享自行車之區域」。條例也開放人行道和騎樓的部分，只要有劃設停放區即可停放，不只是公部門單方面劃設。

業者應將違停單車移至服務區

自治條例也規定業者應依許可內容投放自行車，使用者需在服務區內租還，業者也應主動將未依規定停放的共享自行車移至服務區內，避免違規停車亂象。

高雄市議會指出，這是全台第一個針對無樁式的共享單車自治條例，更是第一個由市議員提案送審通過的自治條例，昨三讀通過後，將由交通局公布實施日期。