〈南部〉市府訪空污大戶 中鋼允諾減排降載

2017-12-08

雙方達成共識 一週內提報市府

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市秋冬空品不良，副市長許銘春出馬拜訪空污大戶中鋼及台電大林廠，要求業者減排降載，雙方達成空污改善共識，業者近期提出改善計畫，預計一週內提報市府，負起社會責任。

市府環保局鎖定中鋼、台電、中油、台船等十多家空污大戶，副市長許銘春昨率環保局長蔡孟裕，拜訪中鋼董事長翁朝棟，蔡孟裕建議秋冬減排、降載、歲修。

許銘春說，高市秋冬空污嚴重，中鋼是在地最大公司，大部分員工都是市民，應對空污減量做出具體貢獻，翁董當場允諾願意配合市府，立刻著手規劃短期措施，預計一週內提報市府。

至於需要長期投資改善部分，包括煉焦爐的濕式淬火設備，更新為低污染的乾式淬火設備，露天堆置的料堆都要逐步解決，允諾三個月內提報市府工程改善方案。

台電大林廠也同意提改善計畫

中鋼表示，自一○二年至一○五年已完成多項空污改善工程，投資金額超過三十二億元，每年減少排放硫氧化物三千五百多噸等；未來兩年還將投資二十六億元改善空污設備，每年可再減少一千四百多噸硫氧化物等。

環保局下午再訪台電大林廠，由於該廠目前使用兩組天然氣機組，新建的兩組燃煤機組目前未發電，業者同意將提出空污改善短、中、長期的計畫。