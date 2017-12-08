〈南部〉物治師前進偏鄉 居家服務失能者

2017-12-08

林俊南：患者沒辦法來我就過去

〔記者王秀亭／台東報導〕六年前的一個徵人訊息，讓家住屏東縣的物理治療師林俊南來到台東，並愛上台東；由於長照2.0政策推動，需要物理治療師走進偏鄉從事居家物理治療，林俊南將成立縣內第一家居家物理治療所，隨著個案需要東奔西跑。

林俊南表示，台東的人文、空氣與生活步調，就是自己喜歡的環境，他把妻小一起帶到台東定居，成為真正的台東人。

為幫身障者進行輔具評估，林俊南走過不少偏鄉，看見許多獨居山區的失能長輩或身障者，要走出家門就醫很不方便，長照2.0的居家物理治療正中心意，他還想找更多喜愛台東的物理治療師加入居家服務行列。

台東薪資低交通不便 流動率頗高

身兼台東縣物理治療師公會理事長的林俊南說，縣內執業的物理治療師約有四十人，每年有五至十人離開台東，流動率頗高，原因在縣內薪資較都會區低，醫療院所物理治療師難尋，願意克服交通不便、走進偏鄉從事居家服務者更是少數。

為服務南迴地區個案，車程往返就要兩、三個小時，林俊南仍甘之如飴，他說，他們沒辦法來，我就過去，曾在服務個案時，看見一位長輩家中瓦斯管線龜裂，憂心無法安全使用，便在下回居家服務時，幫忙更換新管線，希望有更多物理治療師加入服務行列。