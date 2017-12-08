〈南部〉鰻苗晚到 屏東1尾90元還看漲

2017-12-08

〔記者葉永騫／林邊報導〕大陸冷氣團南下，氣溫下降，屏東沿海鰻苗開始出現了，今年因為捕獲量減少，目前一尾鰻苗收購價高達九十元，並且有攀升的趨勢。

這幾天南部的氣溫明顯下降，今年遲遲未報到的鰻苗終於現蹤，屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山的漁民們，紛紛頂著寒風，在晚上下海撈捕，由於今年鰻苗捕獲量不佳，開盤價一尾八十元後就一路往上調升，昨天的收購價來到一尾九十元。

鰻苗收購商陳順豐表示，捕撈鰻苗的季節在每年十一月到隔年二月，南部沿海得在寒流來襲時鰻苗才會出現，漁民頂著寒風在海邊撈捕，一個晚上能夠捕到幾尾得看老天臉色，有時一個晚上就能賺一、二萬元，有時只有抓到幾百元，今年因為天氣不夠冷，十一月幾乎沒有抓到鰻苗，直到十二月初才開盤，現在一尾就要九十元，如果再捕不到，價格恐要破百元。

陳順豐說，鰻苗前幾年缺貨時，屏東曾經創下一尾一百七十二元的天價，最低則曾經在十元以下，鰻苗品質以冬至前後最佳，育成率最高、成長也比較快，養殖的漁民最喜歡養殖這段期間捕獲的鰻苗，而中國的鰻苗產期約比台灣慢一個月，且中國的鰻苗體積小、育成率較差，雖然價格比台灣鰻苗少約廿元，仍不受市場歡迎。

水試所東港生技研究中心指出，鰻苗的來源目前還沒有辦法得知，也沒有辦法人工培育，農委會多年來多次放流成鰻來研究鰻魚的生態，試圖找出鰻苗的育種方式，目前還在努力中。