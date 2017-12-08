〈南部〉二寮迎曙光入場券 11日起索票

2017-12-08

〔記者楊金城／台南報導〕最夯的台南跨年三部曲「北門送夕陽、跨年晚會、二寮迎曙光」，其中第三部曲左鎮「二寮迎曙光」由西拉雅國家風景區管理處舉辦，絕美的二寮曙光是遊客跨年朝聖必到景點，二○一八二寮迎曙光入場券三千張，將在十二月十一日起開放限量索票。

西拉雅管理處在關子嶺嶺頂遊客資訊站、新營火車站、台南火車站、台南航空站、高鐵台南站、左鎮月世界、安平旅遊服務中心、西拉雅處本部、南化、嘉義中埔遊客中心、交通部觀光局台北、台中、高雄旅遊服務中心設有索票地點。

索票時間自十二月十一日開始至十二月三十一日止，第一階段發放「望日平台」入場券一千張，索取完畢後進行第二階段，發放一般入場券二千張，索完為止，每人每日限索取一次、每次限二張。可上西拉雅國家風景區管理處網站、臉書粉絲專頁查詢或洽詢電話06-6840337。

台南市左鎮區的二寮，擁有三百六十度廣闊視野的望日平台，是全台可看曙光與雲海景點中海拔最低的。

西拉雅管理處在二○一八元旦「二寮迎曙光」推出精彩活動，除了搖滾樂團演出、熱血點名之外，今年為西拉雅管理處粉絲專頁按「讚」的遊客，有機會獲得由噶瑪噶居寺提供的大寶法王加持金剛帶。

西拉雅管理處並在新化虎踞營區備有停車場與接駁車，元旦當天凌晨三點起發車，載遊客迎接二○一八的第一道曙光。