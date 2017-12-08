〈南部〉開頂雙層巴士 農曆年前上路

2017-12-08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市開頂雙層巴士將在明年農曆春節前上路！第一階段將有三輛車，以火車站為交會點，採８字形路線，搭載遊客造訪孔廟、赤崁樓、台南文化中心等南市人氣景點。針對台南地區氣候炎熱，將加裝遮陽設施，而秋冬空污季節，則計畫在空氣品質不佳時發送口罩給乘客因應。

上層28個座位 冷氣區10個

開頂雙層巴士高四公尺、車長十二．二公尺、寬二．五公尺，類似高雄的雙層巴士，上層開頂區有廿八個座位、冷氣區有十個座位，底盤為國外進口、車體則是台灣製造，目前已通過車輛研究測試中心檢測，進入車體塗裝及內部裝潢。週三交通局已先向高雄商借雙層巴士試行營運路線。

全長25公里 包括紅線及綠線

交通局公共運輸處長呂獎慧表示，雙層巴士行駛的路線全長廿五公里，包括紅線及綠線共兩小時，發車時間為上午十時至晚上八時，每兩小時一班，紅線從火車站出發後順時針停靠香格里拉飯店、南紡購物中心、台南文化中心、孔廟及火車站；綠線以逆時針方向行駛，停靠赤崁樓、漁人碼頭、億載金城、大億麗緻酒店、孔廟。

全線3百元 4小時內不限次數

考量到舊城區的遊客數較多，綠線將加開區間車，每一小時一班，全線售價三百元一張，四小時內可不限次數自由上下，憑票根當日可免費搭乘大台南公車。

針對有民眾擔心雙層巴士太高，可能會勾到電線，呂獎慧指出，經試行的結果，沿線的招牌、號誌桿、天線等都不會影響行車，而部分路樹的枝條會擋到車輛，已請相關單位定期修剪枝條。

而近來備受各界關心的空污問題，屆時也會根據實際的狀況，研擬發送口罩給乘客。至於遮陽措施並未如之前外界傳言的敞篷，但究竟會採用何種方式，呂獎慧說，除了遮陽也可以擋住小雨，實際設施則先賣個關子，待營運前再揭曉。為了方便國內外遊客飽覽府城風情，車上將有專人導覽或中、英、日、韓四國語音導覽服務。