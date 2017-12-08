〈南部〉國民黨杯葛輕軌二階預算 民團連署抗議

2017-12-08

19億元建設基金暫時擱置

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨籍議員不滿輕軌第二階段恐衝擊現有道路，擱置十九億元的建設基金，昨天引起高雄多個團體發起連署，呼籲國民黨懸崖勒馬，理性監督輕軌，以最高品質如期完工。

藍營︰民意對二階有疑慮

國民黨議員蔡金晏強調，民意對興建輕軌二階有疑慮，他批評捷運局不及早溝通，大順路數百停車格取消後，沿線設置停車場的配套方案不夠嚴謹。

國民黨議員黃香菽則強調，應以黃線捷運延伸線的建設方式來取代輕軌，以免未來輕軌影響現有車流。

高雄市一○七年交通部門捷運建設基金預算數是三十億元六千七百萬元，其中十九億七千萬元是輕軌第二階段工程款。

這筆預算在議會委員會時，被國民黨議員刪除，前天下午進入議會二讀會，民進黨議員主張恢復預算，但國民黨議員黃香菽、蔡金晏、黃紹庭等人認為，輕軌二階會造成大順路車流堵塞，導致道路服務品質下降，藍綠攻防下，十九億餘元建設基金暫時擱置。

為抗議國民黨杯葛輕軌預算，高雄多個團體發起連署，目前已加入的有：台灣城市論壇、高雄點、高雄好過日協會、高雄輕軌好日子、七九町高雄運輸通、基進黨等團體。

連署團體發表聲明說，推動輕軌運輸，是完善大眾運輸路網的重要一環，不應以草率不理性方式杯葛。

當名列前茅的世界宜居城市，綠色運具市佔率均在五十％以上，還要推動機動車輛減量，綠能運具使用率不到十％的高雄，更需建構完善路網，推動交通概念的徹底轉型。

連署團體呼籲國民黨懸崖勒馬，理性監督輕軌，以最高品質如期完工。並強調一九九五年國民黨府會絕對執政下，議會全刪捷運局預算，市府不提覆議，讓捷運工程空轉停擺三年的鬧劇，不能重演，「高雄大眾運輸發展，不能再被拖延」。

連署團體之一的基進黨則表示，若國民黨執意阻撓高雄大眾運輸發展，將自身利益凌駕於市民利益之上，未來將發起包圍國民黨市黨部的行動，要求針對大眾運輸公開辯論。