〈南部〉衝浪、熱氣球委外 台東議員爭在地攤商先進駐

2017-12-08

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會昨天持續審查縣府觀光旅遊處明年度預算，對於熱氣球嘉年華、衝浪兩項國際活動，多位議員關切，包括陳志峰、洪宗凱都要求「讓民眾有感」，地方能增加觀光收入最實際，至少要讓在地攤商順利進駐。

明年度觀光旅遊處觀光遊憩科預算達五千四百九十七萬元，其中四千七百五十萬元用在主題觀光活動衝浪、熱氣球等，議員陳志峰、洪宗楷、謝賢裕、張卓然、林參天、章正輝等都關心。

陳志峰指出，民眾對衝浪賽無感，縣府辦活動就是要吸引觀光人潮，希望活動能增加在地小吃、餐飲等收入；謝賢裕則說，中客團不來，要把握國旅遊客，加強包裝行銷；張卓然更指，熱氣球在鹿野高台舉辦，但在地鄉民要賣農特產品限制多，大家都反彈。

洪宗楷說，熱氣球、衝浪兩大活動都是同一廠商得標，國慶焰火晚會也是這家廠商舉辦還出包，影響台東形象、地方負評多，最基本的就是在地攤商難以進駐，無法享受觀光帶來的收益。

租金門檻高 賣農特產限制多

他說明，根據攤商反應，熱氣球約四十天活動，攤商進駐要十萬元，門檻太高，地方攤商評估賺到的錢都拿去繳租金、不划算；國慶焰火晚會甚至優先找外縣市攤商參加，剩的攤位才找台東攤商，建議明年辦活動要與地方攤商協會討論，讓在地攤商優先進駐。

觀旅處長江慧卿表示，今年熱氣球活動嘗試與鹿野社區市集合作，明年辦大型活動會再嘗試與在地社區結合。