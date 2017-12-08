〈南部〉演藝廳營運首年票房8成 屏縣府：奇蹟

2017-12-08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕斥資十億元興建的屏東演藝廳，縣府營運第一年，門票收入約八百萬元，文化處強調，之前外界曾看衰演藝廳會成蚊子館，事實證明並非如此，全年平均票房達八成，算是創造奇蹟。

商場仍無業者進駐

花費五年、斥資十億的屏東演藝廳，是屏東縣近年最大規模工程，去年十二月三日開幕，設有音樂廳、實驗劇場、戶外廣場、排練室等，在興建期間，屏縣府委外招商，結果流標八次，只好自行營運，後續的商場標租也不順利，至今仍無業者進駐。

屏東演藝廳話題不斷，去年十月試營運期間，文化處長吳錦發的臉書出現場內演奏直播影片，雖是助理所為，仍引起嘩然；開幕後採低價策略，票價較台北、高雄約低一到二百元，也引起虧損更嚴重的討論。

破除成蚊子館譏諷

演藝廳音樂廳每半年約推出廿至卅場節目，開幕至今滿一年，文化處長吳錦發昨天表示，全年門票收入約八百萬元，雖然沒有達到預設目標一千萬元，但平均票房八成，熱門的節目門票甚至秒殺，顯示高品質音效受到觀眾肯定的，甚至有一半觀眾來自高雄、台南、嘉義等縣市，演藝廳不但不是蚊子館，還創造了票房奇蹟。

吳錦發說，演藝廳今年編列的營運經費近四千萬元，雖然門票收入未達標，但明年已經規畫更多適合親子一起觀賞的音樂節目，也會持續引進國際知名團隊，像是明年一月初登場的德國柏林交響樂團，門票幾乎完售。

文化處強調，政府的廳舍負有文化教育使命，不能完全從營利的角度去看，明年的節目不會提高票價，期待商場招商出去後，能夠挹注收入，繼續朝收支平衡努力。