〈台北都會〉阻社子墓仔公被拆 信眾今抗議

2017-12-08

地方重要傳統信仰 建商欲拆除

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於士林區通河西街卅號的萬善祠供奉無主屍骨「社子墓仔公」，為當地重要傳統信仰，民國五十三年，因基隆河截彎取直工程，將無主屍骨移至河堤旁安置，並興建廟宇供奉。後因原始地主財務困難過繼給建商，建商欲拆除廟宇，引起地方反彈。議員陳政忠表示，今天上午將帶著兩百位民眾到場抗議，阻擋建商拆廟，並表示，地方願意將廟宇依市價買回，再透過文資方式保存。

負責管理宮廟的社子大庄社福慈善協會理事長陳祝陽表示，當年基隆河截彎取直工程時，工人要推除位於新河道上的墓仔公，結果推土機突然壞掉，開車司機回家就一病不起；後來請來神壇祀祭，並允諾另擇地安置才康復。協會常務監察人陳得守則說，墓仔公有求必應，每年七月廿九日辦法事都人山人海，地方居民很不能接受建商要拆廟。

地方願購買 建商稱未交涉過

陳政忠說，興建萬善祠的土地，原本屬於陳姓地主，後來賣給連姓地主，連家於六十年時，在萬善祠後方興建大樓，依然保留該廟。但連家第二代因債務糾紛導致房地遭抵押，債權人首德開發今年五月通知廟方將興建房屋，欲拆除房屋、廟宇，但未與廟方達成協商共識下，該廟無預警被破壞、甚至發生香爐失蹤等情事，社子大庄社福慈善協會憤而提告對方毀損及竊盜。建商又於十一月底，突然在該廟周圍架設起施工鐵牆，揚言一個禮拜後拆除。他說，今天將有兩百位民眾到場擋拆，有向對方表達願意用市價購買萬善祠，再透過文資方式原地保存。

對此，首德開發昨受訪時表示，公司是合法取得土地所有權；針對地方訴求，從來沒有交涉過，不清楚狀況，對自己遭地方提出告訴不清楚。