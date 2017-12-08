〈台北都會〉西門町再辦台北燈節 主燈位置未定

2017-12-08

今開評選會議公布得標廠商

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年台北燈節首度移師西區辦理，頗受好評，北市觀光傳播局近期規劃明年燈節活動，今日將召開評選會議公布評選結果及得標廠商。觀傳局透露，燈節活動依舊選定西門町，最受矚目的主燈設置地點提案踴躍，北門、中山堂、西門紅樓等地各有支持，十二個行政區的燈區也將轉型結合宮廟，擴大規模營造城市節慶氛圍。

從花博公園移師西門町的台北燈節，今年以多媒體影音結合整個主展演區，設立在西門紅樓前方的主燈「小奇雞」，當時點燈吸引大批賞燈人潮，一度擠爆西門町周邊道路，交通、動線規劃雖然被批評，但因此帶動柯文哲民調回升。

北門、中山堂、西門紅樓各有支持

觀傳局指出，明年台北燈節仍在西門町周邊舉行，主燈位置受到高度關注，包括北門、中山堂、西門紅樓等地各有人提議，甚至有地方人士希望將燈區往南延伸到萬華龍山寺一帶，往北在中山北路沿線以燈飾裝置，一路延伸至圓山飯店。

觀傳局科長闕玉玲說，今年燈節舉辦成功，各界提案踴躍，因提案場域及規格遠超過預算，會在有限經費下努力籌辦。台北燈節活動招標於十二月五日截標，共有兩家廠商投標競爭，預計今日召開評選會議。

12行政區燈區結合宮廟呈現

此外，北市十二個行政區配合打造各具特色的燈區，考量宮廟文化對外國旅客有吸引力，觀傳局希望以行政區為主的燈區，擴大為與宮廟結合的方式呈現，目前有不少宮廟表達參與意願，包括艋舺龍山寺、台灣省城隍廟、關渡宮、松山慈祐宮等，屆時燈節地圖也將加入廟宇觀光資訊。

不過，昨媒體報導台北燈節先前開標三次，全無人投標，恐有停辦危機，讓市長柯文哲十分著急。對此北市府發言人劉奕霆表示，今年台北燈節獲廣大回響與眾多人潮，帶動該區經濟發展，柯市長希望明年燈節能有完整規劃，觀傳局正積極籌辦中，不會有停辦問題；燈節是市府年度重要活動，柯當然會詢問並了解進度。