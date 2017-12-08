〈台北都會〉新北市長國民黨初選 全民調未定案

2017-12-08

〔記者何玉華／新北報導〕下屆市長選舉，藍營在新北市的人選仍混沌未明，國民黨新北市黨部主委李乾龍日前原本向媒體透露，黨內初選傾向採取「全民調」，在明年農曆年之前決定人選；但他昨晚受訪時語帶保留，強調尚未定案，要尊重候選人的意見。

李乾龍日前與媒體記者聊天時，表示前台北縣長周錫瑋、副市長侯友宜的參選態勢明顯，另一位副市長李四川已錯過參選時機，參選的可能性低；他並說，他是「抬轎」輔選、不會參選。

李乾龍並透露，市黨部將於明年一月公告黨內初選機制，至於要找哪家民調公司、做幾波民調、民調的題目、時間及各方派幾位的代表監看等細節，都會邀請相關陣營派員協調，必要時也願意安排有線電視政見說明會。

不過，他昨天受訪時否認已經定案，強調只是市黨部的初步想法，國民黨中央會尊重地方，市黨部也會再與有意參選的候選人溝通，尊重候選人的意見。

對此，侯友宜沒有回應。周錫瑋表示，他始終主張公平、公正、公開的初選，不要再有政治力的不當介入，「全民調」的作法，市黨部沒有徵詢他的意見，他堅持公開辦理政見發表會十五場以上、堅持要能得到國民黨員的資格認同、公平競爭不可利用行政資源、邀請所有初選候選人公平參與黨內活動、市黨部主委與行政首長必須保持中立態度。