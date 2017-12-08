〈台北都會〉新北成本考量 環保兩用袋拒與台北互用

2017-12-08

涉及法令、收入分配等問題

〔記者周彥妤、何玉華／綜合報導〕明年元旦起「環保兩用袋」上路，但雙北不能互用，將造成民眾極大不便。前天新北市政府開放新北商家可賣台北兩用袋，對此，北市府說，只能賣不能互用，不便民，也無法落實限塑。

明年元旦起，雙北超商、超市及量販店禁售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」，雙北一直無法達成互用的共識。北市環保局副局長盧世昌說，政策推動過程中，屢向新北協議，讓兩市環保局清潔隊均能收取對方的環保兩用袋，才能方便民眾配合減塑，卻未獲新北同意。

新北市環保局發言人孫忠偉表示，新北市幅員遼闊，垃圾清除處理成本較北市高，每公升○．四元，非可隨意調降；且除價格因素外，還涉及各自法令、互收清運方式與收入分配等問題，尚須研商。

放寬新北商家可賣台北兩用袋

盧世昌說，北市曾請求環保署於上個月召集兩市協調，無功而返的癥結點在於，新北市認為，其垃圾清運費每公升○．四元高於北市的○．三六元，且袋子價格又略高於北市，恐會讓新北市民轉而選購北市的袋子，繼而減少獲益造成損失，卻又要花錢清運垃圾。

孫忠偉表示，新北市為了雙北民眾購買環保兩用袋的便利性，已公告放寬讓台北市的民眾可以在新北市商家購買到台北市的環保兩用袋，使用完畢後，回到台北市住家仍可當作專用垃圾袋使用，此舉不僅直接解決部分民眾對於流通性的需求，且未來不論是任何縣市跟進實施垃圾費隨袋徵收，都可適用，建議台北市能考慮跟進。

北市盼協商 落實源頭減塑

對此，盧世昌說，北市商家若有意願販售新北的袋子，只要在原本委託代售的合約加註即可販售，一切取決於商家意願，北市不會多加干涉。但盧世昌強調，雙北是大生活圈，北市能理解民眾期盼，盼新北放下成見，未來仍會與其持續協商，讓兩市環保局清潔隊均能收取對方的環保兩用袋，達到真正流通共用，方便民眾落實源頭減塑。