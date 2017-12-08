〈台北都會〉職業拳手利育哲爭金腰帶 為台灣爭光

2017-12-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕「為首位代表台灣打入世界拳擊聯盟（WBO），爭取大中華區金腰帶的利育哲加油」！曾獲全國運動會拳擊四連霸的利育哲，轉入職業拳壇後，十二月十五日將到中國廣東爭取WBO羽量級大中華區金腰帶的最高榮譽，為晉級洲際拳王、甚至世界拳王跨出重要的一步。

若被改中國台灣 將力爭國格

利育哲的拳擊教練曾自強說，將以台灣名義出賽，但到了中國後，如果被改成中國台灣，將全力爭取國格並隨機應變；他並說，拳擊冠軍傳統上都是領冠軍腰帶，而非冠軍獎盃，這次比賽的冠軍腰帶稱為金腰帶，WBO在亞洲地區授權中國拳力聯盟主辦賽事，參賽選手除了台灣、中國、香港、澳門之外，還包括東南亞及中亞國家選手報名，拳擊好手雲集。

廿三歲的利育哲畢業於國立台灣體育運動大學技擊運動學系，他從國中開始練拳擊，在業餘拳擊五十六公斤級打遍國內無敵手，兩年前原本想轉為拳擊教練，但在曾自強的鼓勵下，萌生進軍職業拳壇的壯志；利育哲說，「希望能讓拳擊跨出台灣，成為學弟妹們進軍國際的榜樣。」

利育哲幸運獲得新北市拳擊聯盟理事長蘇清一贊助聘請專屬教練和訓練經費，讓他無後顧之憂，全心邁向職業拳手生涯，蘇清一不但讓利育哲在自家開設的肯將拳擊訓練中心練習，還贊助他前往日本、中國移地訓練，累積實務對戰的經驗。

蘇清一說，很期待看到台灣拳擊選手在世界拳壇發光發亮，利育哲的個性靦腆，勝不驕、敗不餒，不斷努力讓自己更好、更強，他從利育哲身上看到勝利者追求卓越、永不放棄的特質，所以願意栽培他走上國際拳擊擂台。

若奪勝 將進軍洲際和世界拳王

利育哲今年挑戰WBO羽量級（五十七．二公斤級）的大中華區金腰帶拳賽資格，一路走來以四勝（兩次TKO技術擊倒）、一平手、一負的優異戰績，取得與對手、中國籍廿歲的徐達爭奪金腰帶的機會，八回合的賽事將於十五日晚上七點在廣東中山市舉行，蘇清一、曾自強都對利育哲充滿信心，期待他能代表台灣進軍洲際和世界拳王。