〈台北都會〉領拖吊自行車 元旦起要繳移置保管費

2017-12-08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市對自行車管理漸趨嚴格，今年平均每月拖吊五百輛自行車，且明年一月一日起，民眾若要領回拖吊自行車等慢車，得繳交移置費及保管費，移置費每輛車每次一百元、保管費第一小時免費，之後採每十二小時二十五元累進計費制，民眾可上停車管理工程處網站，或預定明年初同步上線的「自行車自主登錄系統」查詢愛車是否遭拖吊，還要留意的是，若超過四個月沒領回，自行車會直接被拍賣或廢棄。

北市目前將科技大樓站、台灣大學與公館站、松山火車站、古亭站、萬華火車站等十四處地點，列為自行車違停拖吊熱點，截至今年十二月六日，共有六○五○輛自行車、平均單月逾五天自行車被拖吊，領車率為八十三％，且已有一千六百輛自行車因拖吊後超過四個月沒人領取，被移送環保局拍賣或廢棄處理。

移置費100元 每12小時25元保管費

從明年起，自行車一旦被拖吊，就得繳交一百元移置費，若一小時內未領回，得加繳每十二小時二十五元的保管費；遭拖吊的自行車將拖到松山區撫遠放置場、濱江第二放置場或大安區龍門國中地下停車場保管場，車主須攜帶身分證件及自行車鑰匙，到停管處所指定的保管場，填寫領車單、且繳交保管費及移置費後，才能領回自行車。

交通局指出，慢車停在騎樓、機車退出人行道路段、紅黃線路段、收費機車停車格、消防栓、路口及公車停靠區等地點都算違停，只有停在合法停車格位或車架上，且「慢車」定義，除自行車外，還包含電動自行車、三輪車、牛車及馬車等。

若民眾不確定自行車是否已遭拖吊，可上停管處網站「自行車拖吊保管專區」，依拖吊日期、地點及照片蒐尋車輛，領車時得攜帶身分證件，並於現場登記資料，以確保有人誤領時可找回；若車有上鎖，還得提供自行車鑰匙，繳清保管費及移置費後，才能領回自行車。若是立即遭拖吊，則需在警察局的「自行車自主登錄系統」網站上，登記身分證字號、自行車廠號等資料，替自行車「登記身分證」，才有辦法立即掌握車輛動向，該網站預計明年公告上線。

若民眾騎乘的是YouBike、oBike等共享自行車，臨停違規仍會被拖吊，這時得由業者負責領回車輛，但民眾還是得承擔租借費用照算的風險。